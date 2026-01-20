La svolta Cantù ha deciso | via Brienza De Raffaele nuovo allenatore

Cantù ha annunciato il cambio in panchina, con l'addio di Nicola Brienza e l'ingaggio di Walter De Raffaele come nuovo allenatore. La decisione arriva dopo una serie negativa di risultati e si inserisce in un momento chiave della stagione, con il prossimo impegno in trasferta a Reggio Emilia. La squadra si prepara a una svolta importante per affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide future.

Da Nicola Brienza a Walter De Raffaele. All'indomani del nono ko in fila in campionato, nella settimana che porterà al cruciale confronto salvezza di Reggio Emilia, Cantù cambia. "A nome della società vorrei ringraziare sentitamente Nicola per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il proprio lavoro, portando il Club alla vittoria della Coppa Italia di Serie A2 e alla promozione in Serie A nella passata stagione", il messaggio del presidente Roberto Allievi. Con Brescia la squadra brianzola aveva combattuto, sino alla sirena, sfiorando il colpaccio con la prima della classe. Ma evidentemente questo non è bastato ad una dirigenza diffusa, dove sono tante le teste da tenere in assonanza.

