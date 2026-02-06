Dare ai ragazzi strumenti per capire la realtà e scovare le fake news
Anche quest’anno RivieraBanca sostiene l’iniziativa di
Anche quest’anno RivieraBanca è al fianco dell’iniziativa di " Cronisti in classe " del Resto del Carlino. Presidente Fausto Caldari, anche questo è un modo per supportare la formazione delle giovani generazioni da parte del vostro istituto? "Da tanto tempo siamo vicini a questa iniziativa rivolta agli studenti perché crediamo che la formazione dei giovani sia fondamentale. E’ importante che i ragazzi si avvicinino al mondo dell’informazione, che imparino a riconoscere i fatti e a comunicare responsabilmente. Cronisti in Classe va proprio in questa direzione e per questo la sosteniamo da tanti anni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
