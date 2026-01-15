L'intelligenza artificiale può rappresentare un valido strumento nella lotta alle fake news, senza ricorrere a forme di censura. Secondo alcuni esperti, la strategia di aziende come Apple riflette una cautela nell'uso dei dati, limitando l'addestramento degli algoritmi sui dati degli utenti. Questa impostazione pone l'accento sulla privacy e sulla responsabilità nell'uso dell'AI, offrendo potenzialità per contrastare la disinformazione in modo etico e rispettoso delle regole.

A mio avviso, la scelta di Apple non si basa esclusivamente sulle capacità tecniche di Gemini. Apple, infatti, non consente ai partner di addestrare algoritmi sui dati dei propri utenti. È quindi probabile che l'azienda abbia ritenuto il controllo diretto di Google sul proprio ecosistema cloud una garanzia superiore in termini di privacy dei dati e tutela delle proprietà intellettuali, rispetto a soluzioni offerte da OpenAI o Anthropic. Elon Musk e il suo Grok, al momento, restano marginali in questa partita. Per Google, l'obiettivo è evidente: entrare stabilmente nell'ecosistema iPhone. L'accordo apre l'accesso a circa 1,5 miliardi di utenti nel mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lombardi: l'AI combatterà le fake news senza utilizzare la censura

