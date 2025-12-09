I medici baresi contro le fake news sui vaccini | Strumenti decisivi per debellare malattie

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto punta a rendere le nozioni scientifiche accessibili a tutti, portandole nei luoghi di aggregazione e di passaggio quotidiano. Si terrà sabato 13 dicembre, domenica 14 e sabato 20 dicembre ‘Vacciniamo il futuro’, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Ordine dei Medici. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Il latte crudo è pericoloso? Medici contro le fake news: “Sembra sano, ma può essere contaminato” - A riportare il dibattito sulla sicurezza del lattte appena munto (e non pastorizzato) è il caso di Zoe Anne Guaiti, la 39enne al sesto mese di gravidanza ... Riporta quotidiano.net