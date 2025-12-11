Ucraina attacco atroce! Mosca colpita nel cuore

Nella notte, l’Ucraina ha lanciato un’offensiva di droni su diverse regioni russe, segnando una delle offensive più intense dall’inizio del conflitto. L’attacco ha causato danni e tensioni crescenti tra le due nazioni, evidenziando l’intensificarsi delle ostilità nel contesto del conflitto in corso.

– Una delle notti più intense dall’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia ha visto scatenarsi una massiccia offensiva di droni ucraini su molteplici regioni russe. I sistemi di difesa aerea russi sono stati impegnati in una lunga operazione di identificazione e abbattimento di dispositivi senza pilota, in un’azione che il Ministero della Difesa di Mosca ha definito «senza precedenti per numero e coordinamento». . Nel periodo compreso tra le 23:00 del 10 dicembre e le 7:00 dell’11 dicembre, secondo le fonti ufficiali, sono stati intercettati e distrutti 287 UAV ad ala fissa in contemporanea su diverse aree strategiche del Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it