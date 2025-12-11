Ucraina attacco atroce! Mosca colpita nel cuore
Nella notte, l’Ucraina ha lanciato un’offensiva di droni su diverse regioni russe, segnando una delle offensive più intense dall’inizio del conflitto. L’attacco ha causato danni e tensioni crescenti tra le due nazioni, evidenziando l’intensificarsi delle ostilità nel contesto del conflitto in corso.
Una delle notti più intense dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia ha visto scatenarsi una massiccia offensiva di droni ucraini su molteplici regioni russe. I sistemi di difesa aerea russi sono stati impegnati in una lunga operazione di identificazione e abbattimento di dispositivi senza pilota, in un'azione che il Ministero della Difesa di Mosca ha definito «senza precedenti per numero e coordinamento». Nel periodo compreso tra le 23:00 del 10 dicembre e le 7:00 dell'11 dicembre, secondo le fonti ufficiali, sono stati intercettati e distrutti 287 UAV ad ala fissa in contemporanea su diverse aree strategiche del Paese.
Mosca rivendica nuove conquiste sul campo, il presidente Putin insiste nel pretendere il Donbass che, dice, "è un territorio storicamente russo". Ma nel cuore dell'Ucraina c'è un popolo che coraggiosamente resiste all'aggressione e si sente profondamente ucraino.
Yevgenia Belorusets è una fotografa ucraina che vive tra Kyiv e Berlino e che, pochi giorni fa, ha scritto un pezzo difficilissimo sulla resistenza dell'Ucraina: «Sento ripetere continuamente da colleghi nelle città europee commenti come: "Non è il momento"»
Guerra Ucraina Russia, Kiev risponde al piano Usa. Trump: "Pazienza finita".
Guerra Ucraina, Mosca: «Abbattuti 287 droni di Kiev nella notte». Zelensky invia nuovo piano di pace aggiornato. La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano.