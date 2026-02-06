Dallo chalet alla suite nella bolla Amore glam

In tutta Italia, le coppie si preparano a vivere il San Valentino più glamour di sempre. Da chalet immersi nella natura a suite di lusso, le offerte sono tante e tutte pensate per rendere questa giornata speciale. Le location di tendenza attirano chi cerca un’atmosfera romantica e indimenticabile, con proposte che spaziano dal relax all’eleganza estrema. Molti scelgono di coccolarsi, tra cene a lume di candela e servizi esclusivi, per rendere il giorno degli innamorati davvero unico.

di Davide Costa Sono molti gli appuntamenti in tutta Italia per festeggiare San Valentino in modo indimenticabile. Da nord a sud, dalle montagne innevate alle isole, passando per le principali città d'arte. Ristoranti per palati fini, hotel di charme, terme: ce n'è per tutti i gusti. Si parte dalla Toscana: alle terme di Bagni di Pisa, Fonteverde in Val d'Orcia e alla Grotta Giusti di Monsummano pacchetti per gli innamorati a base di immersioni nelle acque termali e cene gourmet a lume di candela ( italianhospitalitycollection.com ). Dormire in una 'bubble suite', una suite trasparente immersa nella campagna toscana, a pochi passi dal mare: un'esperienza possibile al Relais Antico Podere San Francesco nella Costa degli Etruschi ( agriturismo-sanfrancesco.

