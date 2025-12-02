Intelligenza artificiale bolla o non bolla? La Bank of England lancia l’allarme

Bolla o non bolla? C’è chi dice sì, c’è chi dice no (non come Vasco), e c’è Sam Altman che ha appena lanciato il famoso “codice rosso”: l’AI oggi corre troppo, soprattutto Gemini (di Google) che sta macinando aggiornamenti e lasciando tutti indietro, mentre OpenAI pare arrancare. Quando uno dei grandi alza la voce così, il mercato trema (sebbene Sam ogni tanto le spara grosse quanto il sue ex amico Elon, non so se vi ricordate a agosto scorso, quando stava per lanciare ChatGPT 5 annunciandola come una “bomba atomica” e quando stata rilasciata c’era molto fumo e poco arrosto). In ballo, in ogni caso, ci sono centinaia di miliardi, mica pizza e fichi e deep fake: investimenti mostruosi, start-up che non si sa come finiranno, e perfino tra i big dipendenze non si sa quanto virtuose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intelligenza artificiale, bolla o non bolla? La Bank of England lancia l’allarme

Contenuti che potrebbero interessarti

L’intelligenza artificiale rimodellerà tre ambiti interconnessi: persone, economia, governance - facebook.com Vai su Facebook

“L’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nella comunicazione sindacale” al centro della giornata formativa del ‘Team Comunicazione’ Cisl Piemonte, che si è svolta nella giornata di giovedì 27 novembre presso la sede regionale Usr, a Torino. Ai lavo Vai su X

Intelligenza artificiale, bolla o non bolla? La Bank of England lancia l’allarme - up che non si sa come finiranno, e perfino tra i big dipendenze non si sa quanto virtuose ... Secondo ilgiornale.it

Intelligenza artificiale: bolla o non bolla? Nvidia tiene e le Borse respirano. Ma per i piccoli investitori calma e gesso… - Ma per i piccoli investitori calma e gesso ... Segnala in20righe.it

L'IA è una bolla e scoppierà per via dei computer quantistici, dice Pat Gelsinger - Secondo Pat Gelsinger l'intelligenza artificiale è in una fase di bolla che scoppierà a causa dei computer quantistici. Scrive edge9.hwupgrade.it

Jensen Huang ha messo fine al dibattito sulla “bolla dell’IA”: ecco cosa ha detto - Il capo di Nvidia smonta la tesi della speculazione: "La fine della Legge di Moore ha cambiato tutto". Si legge su it.benzinga.com

Bank of England rilancia allarme su rischio bolla per l'IA - La Bank of England ha rilanciato l'allarme sul rischio di una bolla speculativa per il settore dell' intelligenza artificiale in rapida crescita facendo un parallelismo col periodo precedente allo ... Secondo quotidiano.net