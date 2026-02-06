Mariah Carey si presenta con look sempre più iconici, dalla vestizione da top a farfalla di Emaunel Ungaro all’abito su misura di Christian Siriano. La regina del pop continua a catturare l’attenzione non solo con la voce, ma anche con il modo in cui sceglie di mostrarsi in pubblico.

U na vera it girl e regina del pop, Mariah Carey nel corso degli anni è diventata una fashion icon, guidata da un unico grande desiderio: brillare, nella moda così come nella musica. Esuberante, sbarazzina e sensuale, Mariah parte negli anni ’90 con minigonne, jeans vintage e spalline sottili per poi conquistare i più importanti red carpet e palchi del mondo con abiti haute couture, raffinati ma sempre scintillanti. I look della cantante hanno raccontato più di una semplice moda: hanno scritto la storia di un’ icona pop che non ha mai avuto paura di osare. Mariah Carey: vita, amori e carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'indimenticabile top a farfalla Emaunel Ungaro all'abito su misura Christian Siriano: i look più iconici della regina del pop

Approfondimenti su Mariah Carey

Ultime notizie su Mariah Carey

