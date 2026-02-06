Dall' indimenticabile top a farfalla Emaunel Ungaro all' abito su misura Christian Siriano | i look più iconici della regina del pop 

Da iodonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mariah Carey si presenta con look sempre più iconici, dalla vestizione da top a farfalla di Emaunel Ungaro all’abito su misura di Christian Siriano. La regina del pop continua a catturare l’attenzione non solo con la voce, ma anche con il modo in cui sceglie di mostrarsi in pubblico.

U na vera it girl e regina del pop, Mariah Carey nel corso degli anni è diventata una fashion icon, guidata da un unico grande desiderio: brillare, nella moda così come nella musica. Esuberante, sbarazzina e sensuale, Mariah parte negli anni ’90 con minigonne, jeans vintage e spalline sottili  per poi conquistare i più importanti red carpet e palchi del mondo con abiti haute couture, raffinati ma sempre scintillanti. I look della cantante hanno raccontato più di una semplice moda: hanno scritto la storia di un’ icona pop che non ha mai avuto paura di osare. Mariah Carey: vita, amori e carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dall indimenticabile top a farfalla emaunel ungaro all abito su misura christian siriano i look pi249 iconici della regina del pop160

© Iodonna.it - Dall'indimenticabile top a farfalla Emaunel Ungaro all'abito su misura Christian Siriano: i look più iconici della regina del pop 

Approfondimenti su Mariah Carey

Italian pop music al mondello Glam hotel: un viaggio nei brani iconici della musica italiana

I personaggi ospiti più iconici dei Simpsons nella top 10 delle puntate monografiche

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mariah Carey

Argomenti discussi: Olimpiadi bergamasche, la magnifica top 11 da primato; Eurovision Song Contest Live Tour, svelate le prime superstar; Migliori serie tv su Netflix da vedere | Febbraio 2026.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.