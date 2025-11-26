I personaggi ospiti più iconici dei Simpsons nella top 10 delle puntate monografiche
Il mondo di I Simpson è popolato da personaggi iconici, molti dei quali sono apparsi in singoli episodi ma hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Questi personaggi, anche se apparsi solo una volta, sono riusciti a diventare veri e propri simboli della serie, grazie alla loro unicità e alle interpretazioni di voci memorabili. Vogliamo analizzare alcuni di questi protagonisti che, anche con una singola apparizione, sono riusciti a emergere e a contribuire alla ricchezza della serie. personaggi singoli e iconici dei Simpsons. larry burns. Nel episodio della stagione 8 intitolato “Burns, Baby Burns”, Homer scopre di avere un figlio di nome Larry, frutto di una lunga lontananza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
Concept art per i costumi di Topolino e Minnie creati per il loro nuovo "incontro e gioco" ad Adventure Bay. Tra gli altri personaggi che incontreranno gli ospiti in quella zona ci saranno anche Mary Poppins, Rapunzel, Flynn e Miguel. - facebook.com Vai su Facebook
#LaBibliotecaDeiSentimenti condotto da Maria Latella, venerdì ore 15.15 Rai3. Ospiti: Ornella Muti, Walter Siti, Matteo Lancini, Saverio Raimondo, Sveva Sagramola. Le storie, le emozioni e i personaggi che attraverso i libri entrano nella biblioteca di ciascuno Vai su X