Il mondo di I Simpson è popolato da personaggi iconici, molti dei quali sono apparsi in singoli episodi ma hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Questi personaggi, anche se apparsi solo una volta, sono riusciti a diventare veri e propri simboli della serie, grazie alla loro unicità e alle interpretazioni di voci memorabili. Vogliamo analizzare alcuni di questi protagonisti che, anche con una singola apparizione, sono riusciti a emergere e a contribuire alla ricchezza della serie. personaggi singoli e iconici dei Simpsons. larry burns. Nel episodio della stagione 8 intitolato “Burns, Baby Burns”, Homer scopre di avere un figlio di nome Larry, frutto di una lunga lontananza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I personaggi ospiti più iconici dei Simpsons nella top 10 delle puntate monografiche