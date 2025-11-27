Italian pop music al mondello Glam hotel | un viaggio nei brani iconici della musica italiana
Venerdì 5 dicembre, alle 20, al Mondello Glam Hotel (via Gallo 22) avrà luogo una serata dedicata alla musica italiana.Con Lucia Caminita - voce, Leonardo Bartolone - pianoforte, Benny Amoroso - tromba. Ingresso con cena glamour dedica al costo di €40 a persona. Un viaggio nelle canzoni iconiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Italian Music. “Sentire” è il titolo del nuovo singolo in collaborazione di Venerus e Angelina Mango, in uscita domani in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com Vai su Facebook