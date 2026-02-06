Dalle nuove regole sull' asilo al taglio delle emissioni | di cosa si parlerà a Strasburgo

Questa settimana a Strasburgo i deputati si preparano a discutere di diversi temi caldi. Dalle nuove regole sull’asilo al taglio delle emissioni, le proposte sono sul tavolo e si aspettano decisioni importanti. La sessione plenaria si svolgerà dal 9 al 12 febbraio, e i politici dei vari gruppi stanno già definendo le loro priorità.

In vista della prossima sessione plenaria del Parlamento europeo, che si terrà dal 9 al 12 febbraio a Strasburgo, i deputati dei diversi gruppi politici presentano le loro priorità. Ci saranno- Flavio Tosi, Forza Italia (Ppe)- Paolo Borchia, Lega (Patrioti per l'Europa)- Stefano Cavedagna. FdI.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Parlamento europeo

Dal prestito all'Ucraina alle aspirazioni statunitensi sulla Groenlandia, le questioni chiave che saranno discusse a Strasburgo dal 19 al 22 gennaio riguardano la sicurezza internazionale, la politica estera e le strategie europee per affrontare le sfide attuali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parlamento europeo

Argomenti discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; PA: nuove regole su dirigenza e performance; TFR 2026: nuove regole su fondi pensione e obblighi per le aziende; Superenalotto e Lotto, cosa cambia da oggi: le nuove regole sulle puntate, i premi e la tassa della fortuna.

Lotto e SuperEnalotto: nuove regole sulle giocate, gli orari e i soldi puntatiEntrano in vigore dal 27 gennaio e valgono anche per 10eLotto, MillionDay, SuperStar, SiVinceTutto e Eurojackpot ... today.it

Dall’Ue nuove regole sulla patente di guidaVia libera già a 17 anni, purché accompagnati da un maggiorenne. La patente di guida potrà essere presa a 17 anni, purché i ragazzi siano alla guida con un maggiorenne a fianco. È questa la più grande ... lettera43.it

Ilaria Salis torna alla carica! Sentite le sue nuove sparate dall'aula di Strasburgo... facebook

Il 10 febbraio a Strasburgo nuovo presidio per una direttiva Ue su appalti e caporalato @EFFAT_org @cgilnazionale x.com