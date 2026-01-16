Dal prestito all' Ucraina alle mire Usa sulla Groenlandia | di cosa si parlerà a Strasburgo
Dal prestito all'Ucraina alle aspirazioni statunitensi sulla Groenlandia, le questioni chiave che saranno discusse a Strasburgo dal 19 al 22 gennaio riguardano la sicurezza internazionale, la politica estera e le strategie europee per affrontare le sfide attuali. La sessione plenaria del Parlamento europeo offrirà un’occasione per approfondire questi temi e definire le priorità dell’Unione nel contesto globale.
In vista della prossima sessione plenaria del Parlamento europeo, che si terrà dal 19 al 22 gennaio a Strasburgo, i deputati dei diversi gruppi politici presentano le loro priorità. Ci saranno- Matteo Ricci, Pd (S&D)- Paolo Borchia, Lega (Patrioti per l'Europa)- Salvatore Di Meo, Forza Italia. 🔗 Leggi su Today.it
Tensione nel Mar Nero, colpite navi del grano ucraine e petroliere russe - Kiev: “Un morto e un ferito in un raid delle truppe russe nel Donetsk”; Putin pronto a vedere Witkoff e Kushner, prestito Ue per Kiev; Von der Leyen annuncia: 90 miliardi dall’UE all’Ucraina in due anni; Ucraina, Lavrov: Pronti a contatti con Witkoff e Kushner.
L’Ucraina con i fondi Ue potrà comprare anche armamenti made in Usa - L'Ue suddividerà il sostegno finanziario di 90 miliardi per l'Ucraina in un terzo per bilancio generale e due terzi per forniture militari ... startmag.it
Prestito a Kiev con debito comune europeo: come funziona l’eurobond per l’Ucraina - Con l’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022 l’Ue decise di congelare le riserve russe di valuta detenute nelle banche dei paesi europei. repubblica.it
Ucraina, prestito a Kiev senza asset russi: cosa prevede l'accordo Ue - Il Consiglio Europeo "concorda di erogare all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026- adnkronos.com
L’Ue ha proposto di dividere il prestito da 90 miliardi destinato all’#Ucraina in 60 miliardi per l’assistenza militare e 30 miliardi per il sostegno al bilancio statale di Kiev. I fondi militari serviranno principalmente ad acquistare equipaggiamenti prodotti nell’Ue e - facebook.com facebook
Ieri la Commissione ha formalmente presentato il pacchetto legislativo per fornire all’Ucraina un prestito da 90 miliardi di euro, finanziato con debito comune, per permetterle di continuare a difendersi di fronte all’aggressione della Russia. La presidente della x.com
