Dal prestito all' Ucraina alle mire Usa sulla Groenlandia | di cosa si parlerà a Strasburgo

Dal prestito all'Ucraina alle aspirazioni statunitensi sulla Groenlandia, le questioni chiave che saranno discusse a Strasburgo dal 19 al 22 gennaio riguardano la sicurezza internazionale, la politica estera e le strategie europee per affrontare le sfide attuali. La sessione plenaria del Parlamento europeo offrirà un’occasione per approfondire questi temi e definire le priorità dell’Unione nel contesto globale.

Prestito a Kiev con debito comune europeo: come funziona l’eurobond per l’Ucraina - Con l’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022 l’Ue decise di congelare le riserve russe di valuta detenute nelle banche dei paesi europei. repubblica.it

Ucraina, prestito a Kiev senza asset russi: cosa prevede l'accordo Ue - Il Consiglio Europeo "concorda di erogare all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026- adnkronos.com

ATTACCO alla GROENLANDIA: si va in guerra? | Avv. Angelo Greco

L’Ue ha proposto di dividere il prestito da 90 miliardi destinato all’#Ucraina in 60 miliardi per l’assistenza militare e 30 miliardi per il sostegno al bilancio statale di Kiev. I fondi militari serviranno principalmente ad acquistare equipaggiamenti prodotti nell’Ue e - facebook.com facebook

Ieri la Commissione ha formalmente presentato il pacchetto legislativo per fornire all’Ucraina un prestito da 90 miliardi di euro, finanziato con debito comune, per permetterle di continuare a difendersi di fronte all’aggressione della Russia. La presidente della x.com

