All’indomani del Natale riprendono immediatamente le attività diplomatiche sul conflitto in Ucraina, con un appuntamento che potrebbe rivelarsi cruciale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà infatti in Florida nelle prossime ore per incontrarsi con il presidente statunitense Donald Trump presso la sua residenza privata di Mar-a-Lago, e discutere i nodi più delicati della proposta di pace attualmente al vaglio degli attori interessati. Proposta che ha già visto diverse evoluzioni: nata a novembre come un piano in 28 punti redatto da Washington ( con la partecipazione sostanziale di funzionari russi), durante la fase di dialogo tra partner occidentali si è trasformata in un piano in 20 punti, accettato a grandi linee da tutte le parti coinvolte e giudicato dal leader ucraino pronto al 90 per cento. 🔗 Leggi su Formiche.net

La prossima tappa della diplomazia sull'Ucraina è Mar-a-Lago. Di cosa si parlerà

