Dalla talpa all’agente occasionale Come cambia lo spionaggio in Europa secondo il rapporto Foi

Dalla talpa all’agente occasionale, il mondo dello spionaggio in Europa cambia rapidamente. Un nuovo rapporto del Foi, centro di ricerca svedese, mette in fila 72 mesi di indagini con 70 casi giudiziari e 20 Paesi coinvolti. La fotografia è chiara: le modalità di spionaggio si sono evolute, con agenti che si muovono in modo più nascosto e meno ufficiale. La ricerca evidenzia come le tecniche siano diventate più sofisticate rispetto al passato, e le autorità devono adattarsi a un panorama in continuo mutamento.

Settantadue mesi analizzati, settanta casi giudiziari, venti Paesi coinvolti. È questa la fotografia che emerge dal nuovo studio del Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi), il centro di ricerca del ministero della Difesa svedese, che analizza i casi di spionaggio accertati in Europa tra il 2008 e il 2024. Un lavoro commissionato da Säkerhetspolisen, Fra e Must, basato esclusivamente su fonti aperte e sentenze definitive, che offre uno spaccato raro e strutturato dell’attività Humint ostile nel continente europeo. La geografia delle condanne. Il dato territoriale è netto, con l’Europa orientale e baltica che registra il riscontro della maggior parte dei casi. 🔗 Leggi su Formiche.net

