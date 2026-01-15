Qui il primo acquedotto antisismico d’Europa | la grande ‘talpa’ in azione

Il progetto della Variante del Pescara segna un passo importante nella tutela delle infrastrutture in aree sismiche. Con l’avvio della perforazione della galleria di Grisciano, si realizza il primo acquedotto antisismico d’Europa, rafforzando la sicurezza e la continuità idrica in un territorio particolarmente vulnerabile. Questa fase rappresenta un avanzamento tecnico e strategico, volto a garantire servizi essenziali e a migliorare la resilienza delle comunità locali.

Ascoli, 15 gennaio 2026 – Con l’avvio della perforazione con Tbm (Tunnel Boring Machine) della galleria di Grisciano (4,2 km) entra nella sua fase più complessa e spettacolare il progetto della ‘Variante del Pescara’, intervento che realizza il primo acquedotto antisismico d’Europa e rafforza la continuità idrica in un’area appenninica ad alta vulnerabilità sismica. L’opera riguarda l’acquedotto del Pescara, sistema che alimenta la rete idropotabile delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Il nuovo tracciato. Dopo gli eventi sismici agosto–ottobre 2016 e gennaio 2017, che hanno aggravato la vulnerabilità della rete montana, Ciip (Cicli integrati impianti primari) ha avviato un nuovo tracciato per eliminare le criticità storiche e garantire maggiore resilienza e sicurezza del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

