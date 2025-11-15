Tra Xi e Trump c’è di mezzo Alibaba | un rapporto segreto svela lo spionaggio dell’e-commerce cinese sull’esercito americano
Il colosso cinese di e-commerce Alibaba ha criticato un articolo del Financial times, che accusava il gruppo di aiutare l’esercito cinese contro gli Stati Uniti. Secondo il quotidiano britannico, l’azienda di Hangzhou “fornisce un supporto tecnico alle operazioni dell’esercito cinese contro obiettivi americani”. L’analisi si basava su un memo top secret Casa Bianca. Peraltro, secondo la testata, quel documento sostiene che Alibaba trasmetterebbe i dati dei membri dell’esercito e alle autorità cinesi, in particolare indirizzi Ip e le cronologie degli acquisti. Nonostante ciò, il giornale economico-finanziario ha spiegato di non poter verificare in modo indipendente queste affermazioni, anche se la Casa Bianca considererebbe le azioni di Alibaba come una vera e propria minaccia per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
