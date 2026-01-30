Dalla Scasada del Zenerù ai biligòcc | le tradizioni nel fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono due eventi tradizionali. A Ardesio, la Scasada del Zenerù anima le strade con maschere e rituali antichi. A Casale di Albino, invece, si tiene la sagra dei biligòcc, una festa che richiama molti abitanti e appassionati della cultura locale. Due occasioni per scoprire le usanze più radicate della zona.

Dalla Scasada del Zenerù ad Ardesio alla sagra dei biligòcc a Casale di Albino. Sono diversi gli eventi all’insegna della tradizione organizzate in Bergamasca nel fine-settimana di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. Ecco gli appuntamenti. Torna la tradizionale Scasada del Zenerù, il rito agro pastorale di cacciata dell’inverno organizzato dalla Pro Loco Ardesio. Un rito propiziatorio legato alla vita agropastorale e in cui il fuoco e i campanacci sono due degli elementi principali del rituale che ha trovato nella grande partecipazione collettiva e trasversale anche tra le generazioni la forza per rinnovarsi in tutti questi anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Zenerù Bergamasca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zenerù Bergamasca

Argomenti discussi: Ardesio, Scasada del Zenerù già con il pienone nella versione baby; Ardesio scaccia l’inverno con la Scasada del Zenerù - Montagne & Paesi; Scasada del Zenerù, Ardesio caccia gennaio e il freddo inverno; Con la Scasada del Zenerù di Ardesio torna il fuoco che scaccia l’inverno.

Scasada del Zenerù, Ardesio caccia gennaio e il freddo invernosabato 31 gennaio e per i piccoli domenica 25 gennaio torna l’appuntamento con la tradizione ... bergamonews.it

Ad Ardesio torna La Scasada del ZenerùTorna la tradizionale Scasada del Zenerù, il rito agro pastorale di cacciata dell’inverno organizzato dalla Pro Loco Ardesio. Un rito propiziatorio legato alla vita agropastorale e in cui il fuoco e i ... bergamonews.it

"Ol kross a l'è la me passiù è pèr tigni la tradissiù faro sö mè o muturù chè 'I funsiunera a carbu." La poesia di Flaminio Beretta che, anche quest'anno, decide il tema del Zenerù, un omaggio alla "Sei giorni di Enduro 2025". La Scasada del Zenerù, ogni 31 g - facebook.com facebook