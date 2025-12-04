Con l'arrivo di dicembre entrano nel vivo gli eventi natalizi. Un nuovo fine settimana di festa con tanti appuntamenti, di Natale e non solo, è in arrivo nel novarese e nel Vco.In programma ci sono fiere, mercatini, mostre, concerti, appuntamenti teatrali, gli eventi di Natale e tanto altro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Cosa fare in città: gli eventi del week end (lungo) dell'Immacolata