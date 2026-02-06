L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte compare nei documenti dell’Epstein Library, pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Bannon lo indica come un tassello del sovranismo, ma finora non ci sono prove concrete che colleghino Conte a qualsiasi attività sospetta. La scoperta alimenta il mistero intorno al caso Epstein, mentre il politico italiano non ha ancora commentato la notizia.

Anche il nome dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte compare nell’Epstein Library, cioè tra i documenti desecretati e pubblicati dal Dipartimento di Giustizia del governo federale Usa nell’ambito del caso Epstein. Sono per lo più email scritte ad Epstein (prima del suo secondo arresto nel 2019) da Steve Bannon (stratega della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump, e non solo) che tentava di tessere un network di destra in Europa, già durante il Conte 1 a pochi giorni dal primo incarico al premier italiano (1 giugno 2018). Documenti in cui oltre a Conte, Epstein e Trump compare il nome di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dal dossier Epstein spunta il nome di “Giuseppi” Conte, indicato da Bannon come tassello del sovranismo

