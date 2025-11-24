Un sito rende consultabili tutte le mail e i file di Epstein | tra i politici italiani spunta anche il nome di Conte
Si chiama Jmail ed è una copia graficamente gemella di Gmail: due sviluppatori americani hanno avuto cura di inserire tutte le mail del finanziere Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto misteriosamente in carcere. La pubblicazione di questi documenti è stata approvata con un voto unanime, aprendo al pubblico materiale che potrebbe gettare nuova luce sul coinvolgimento di politici, uomini di finanza e persino insospettabili come Noam Chomsky. Ecco perché viene citato Conte. Chiunque può accedere, basta cliccare su questo sito. Nel motore di ricerca spuntano anche nomi di personalità italiane della politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Ufficio Postale Mobile Poste Italiane rende noto che, grazie agli sforzi profusi, l’UP Roccapalumba riaprirà su UPM, sito presso lo stesso comune in Largo Roma, domani 22/11/2025. - facebook.com Vai su Facebook