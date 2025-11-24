Si chiama Jmail ed è una copia graficamente gemella di Gmail: due sviluppatori americani hanno avuto cura di inserire tutte le mail del finanziere Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto misteriosamente in carcere. La pubblicazione di questi documenti è stata approvata con un voto unanime, aprendo al pubblico materiale che potrebbe gettare nuova luce sul coinvolgimento di politici, uomini di finanza e persino insospettabili come Noam Chomsky. Ecco perché viene citato Conte. Chiunque può accedere, basta cliccare su questo sito. Nel motore di ricerca spuntano anche nomi di personalità italiane della politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un sito rende consultabili tutte le mail e i file di Epstein: tra i politici italiani spunta anche il nome di Conte