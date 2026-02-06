Dal Brasile al ghiaccio | Nicole Silveira l’infermiera che vola nello skeleton

Nicole Silveira è partita dal Brasile e ora si trova a Cortina, pronta a gareggiare nella sua seconda Olimpiade. Dopo anni di sacrifici tra il lavoro in ospedale e l’allenamento, è riuscita a portare il suo paese anche nello skeleton. Con lei in pista c’è anche la moglie, Kim Meylemans, che è tra le favorite per conquistare l’oro. La strada non è stata facile, ma Nicole ora sogna di fare la differenza sulla neve.

Si chiama Nicole Rocha Silveira, nella vita di tutti i giorni è infermiera, in inverno si butta sul ghiaccio a testa in giù nello skeleton, una delle specialità più spettacolari. La particolarità? Arriva dal Brasile, non proprio un Paese votato agli sport invernali, anche se il cambio di nazionalità di Lucas Braathen Pineiro (papà norvegese, mamma brasiliana) porterà probabilmente almeno una medaglia nello sci alpino. "Arrivo da un Paese senza una cultura o infrastrutture per gli sport invernali, ho dovuto costruire il mio percorso attraverso tentativi ed errori, ho osservato nazioni con decenni di esperienza e risorse, in parte ho cercato di imitarle, ma a modo mio” ha spiegato Nicole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

