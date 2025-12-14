Da abilitata a non idonea in sette giorni | infermiera dal giudice contro la bocciatura al concorso per incarico che svolge da anni

Un'infermiera ha presentato ricorso contro la bocciatura al concorso per incarico di coordinatore, svolto da anni. Tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare il caso, lasciando irrisolta la controversia sulla sua valutazione e sull’esito della selezione.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha dichiarato la propria incompetenza nel giudicare il ricorso presentato da un’infermiera contro l’Azienda Usl Umbria 2, riguardante l’esito negativo di una selezione interna per un incarico di coordinatore, rientrando la stessa nella. Perugiatoday.it

