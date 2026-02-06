Dai biglietti a Ghali la cerimonia di apertura è sommersa dalle polemiche Intanto iniziano le contestazioni | oggi il corteo nazionale blindatissimo

La cerimonia di apertura dei giochi ha fatto parlare di sé più per le polemiche che per i momenti di festa. Mentre allo stadio di San Siro si sono radunate circa 60mila persone per la cerimonia, in città i manifestanti hanno preso d’assalto le strade. Gli studenti hanno contestato le forze dell’ordine dell’Ice, dando il via a un weekend di proteste che ha coinvolto diverse piazze. Nel frattempo, tra i capi di stato presenti e il pubblico, il clima rimane teso.

Da una parte capi di stato che s'incontravano e 60mila persone (scarse) che assistevano alla grande cerimonia di apertura allo stadio di San Siro; dall'altra gli studenti in piazza contro gli agenti dell'Ice e aprivano un weekend di contestazioni. In mezzo, una città blindata, con i milanesi – quelli che non sono fuggiti – che facevano lo slalom tra zone rosse, divieti, controlli dei documenti e divieti di sosta. È l'estrema sintesi del primo vero giorno di Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Una cerimonia di polemiche, dai biglietti alla censura di Ghali. Iniziamo dalla cerimonia, finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche prima per i costi proibitivi dei biglietti (260 euro il più "economico", ribassati della metà per evitare "buchi" negli spalti), poi per la censura denunciata giovedì sera dal cantante Ghali.

