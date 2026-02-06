Da Mariah Carey a Pausini da Ghali a Favino | parata di stelle all' apertura dei Giochi

La cerimonia di apertura dei Giochi ha portato sul palco una vera e propria sfilza di star. Mariah Carey, Laura Pausini, Favino, Ghali e molti altri artisti e attori hanno animato l’evento con le loro performance e presenza. La serata si è trasformata in un grande spettacolo, con i volti noti che hanno attirato l’attenzione di migliaia di spettatori presenti e milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma anche Andrea Bocelli. E poi Ghali (la cui esibizione è molto attesa, anche viste le polemiche che l’hanno preceduta), Sabrina Impacciatore, Cecilia Bartoli, Matilda De Angelis e Vittoria Ceretti. E c'è chi dice anche Tom Cruise, atteso in città in qualità di rappresentante delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, anche se Deadline smentisce. Sono tantissime le stelle del mondo dello spettacolo che stasera illumineranno assieme alla tradizionale sfilata degli atleti il grande palco di San Siro per quello che si annuncia uno spettacolare cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da Mariah Carey a Pausini, da Ghali a Favino: parata di stelle all'apertura dei Giochi Approfondimenti su Giochi Apertura Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta “Volare” e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali) La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro. A che ora è la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026 e cosa prevede il programma da Mariah Carey a Ghali La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà questa sera alle 20, presso il stadio di Milano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giochi Apertura Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, alla cerimonia a San Siro Mariah Carey e l’omaggio a Modugno; Da Mariah Carey a Tom Cruise: ecco tutte le star a Milano-Cortina 2026; Giochi Olimpici invernali 2026, tutto sulla cerimonia: da Mariah Carey a Ghali, le star che scalderanno la platea; Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A che ora è la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026 e cosa prevede il programma da Mariah Carey a GhaliA che ora è la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina e il programma completo con gli ospiti da Mariah Carey a Ghali. virgilio.it Olimpiadi Milano Cortina, stasera cerimonia d’apertura: da Bocelli a Mariah Carey, la parata di stelleL'Italia è il mondo. Ovvero il suo cuore creativo, la sua estetica che si fa etica fin dal genio di Leonardo, per arrivare al design, alla moda, alla cucina, alla musica. ilmessaggero.it Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: la scaletta della serata. Mariah Carey canta un classico italiano - x.com Diverse le presenze già confermate: dall’Inno nazionale cantato da Laura Pausini a una straordinaria performance in italiano di Mariah Carey. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.