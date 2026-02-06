A che ora è la cerimonia d' apertura delle Olimpiadi 2026 e cosa prevede il programma da Mariah Carey a Ghali

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà questa sera alle 20, presso il stadio di Milano. L’evento prevede un lungo spettacolo con musica, luci e performance di artisti come Mariah Carey e Ghali. La kermesse si svolgerà senza pubblico, ma sarà trasmessa in diretta su diversi canali TV e piattaforme streaming, con milioni di italiani pronti a seguire l’evento da casa.

È il grande giorno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Il programma dell'evento è ricco di ospiti italiani e internazionali, da Mariah Carey a Ghali, passando per Laura Pausini, Andrea Bocelli, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Cecilia Bartoli e Lang Lang. E sono attese anche tante sorprese. Ma a che ora sarà la cerimonia? L'orario d'inizio è fissato alle ore 20.

Milano si prepara a vivere la notte di apertura dei Giochi Invernali.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è fatta subito notare per la presenza di tante star di fama internazionale e italiana.

La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica | Milano Cortina 2026

