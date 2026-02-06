Da Laura Pausini a Pierfrancesco Favino | tutti gli artisti sul palco di San Siro per la cerimonia inaugurale

I grandi nomi della musica salgono sul palco di San Siro per la cerimonia d’apertura. Laura Pausini apre con l’inno nazionale, mentre Ghali legge una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. Poi, Mariah Carey rende omaggio alla canzone italiana più famosa al mondo, “Volare”, con il suo inconfondibile stile. La serata si rivela un grande spettacolo di musica e solidarietà, con artisti di livello internazionale.

Dall'inno nazionale cantato da Laura Pausini alla poesia di Gianni Rodari contro la guerra recitata da Ghali, fino all'omaggio alla canzone italiana più famosa del mondo (tanto da essere evocato col suo ritornello, 'Volare') con Mariah Carey, l'artista femminile più venduta di sempre con oltre 200 milioni di album. Parata di stelle a San Siro per l'inaugurazione di Milano Cortina, con tanti artisti, italiani ed internazionali, che hanno animato la cerimonia di inaugurazione per uno spettacolo che ha tenuto incollate alla poltrona 67mila persone al Meazza e circa 2 miliardi in tutto il mondo per la diretta televisiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Il 6 febbraio 2026, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 vedrà protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e la musica di Dardust.

