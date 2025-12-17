Il 6 febbraio 2026, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti dell'evento, Pierfrancesco Favino, attore di fama internazionale, prenderà parte alla cerimonia, contribuendo a rendere indimenticabile questo importante momento per la città e per gli appassionati di sport e cultura.

© 361magazine.com - Giochi Invernali 2026: Pierfrancesco Favino sul palco di San Siro

Prevista per il 6 febbraio a Milano. Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. L’attore, tra i volti più noti e apprezzati del cinema italiano anche a livello internazionale, avrà un ruolo centrale all’interno dello spettacolo inaugurale. La sua partecipazione è stata pensata come un omaggio all’armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna, temi cardine dei Giochi. Favino interpreterà un testo di forte impatto evocativo, accompagnato da musiche originali eseguite dal violinista Giovanni Zanon, in un momento concepito per offrire al pubblico un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Leggi anche: “Ci vediamo a San Siro”: Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – VIDEO

Leggi anche: Il giovanissimo talento russo del pattinaggio artistico ha ottenuto la qualificazione tecnica per i Giochi invernali del 2026 a Cortina. Ma le sanzioni internazionali contro il suo Paese, tengono in sospeso il suo sogno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Etg - FOCUS Olimpiadi invernali, viaggio nei Giochi 2026

La Fiamma Olimpica torna in Piemonte: Torino e le 26 tappe al centro del viaggio verso i Giochi - Nel gennaio 2026 la Fiamma Olimpica attraversa il Piemonte e torna a Torino, vent’anni dopo i Giochi Invernali del 2006. quotidianopiemontese.it