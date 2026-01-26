Olimpiadi Milano-Cortina tra i tedofori anche Carolina Kostner Ma è stata squalificata per doping
Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, la presenza di Carolina Kostner tra i tedofori ha attirato l’attenzione, anche a causa della sua successiva squalifica per doping. La gestione dell’evento, secondo alcuni osservatori, ha mostrato alcune criticità, evidenziando come l’organizzazione abbia affrontato con difficoltà le aspettative di un momento di unione e celebrazione sportiva.
La Fondazione Milano-Cortina ci ricasca. Fin qui il tradizionale percorso della fiamma olimpica, invece di essere un momento di festa e celebrazione dell’Italia e dello sport italiano, è stata trasformata dagli organizzatori in un carrozzone piuttosto imbarazzante. Abbiamo visto la gloriosa torcia affidata a cantanti, soubrette e “amici di”. Consegnata e poi revocata a Massimo Boldi, per la sua intervista al Fatto ritenuta inappropriata. Prestata pure agli interessi privati dei partner commerciali, da Stellantis a Eni a Coca Cola. Insomma, passata dalle mani di tutti fuorché di chi davvero l’avrebbe meritata, ovvero i grandi campioni esclusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery schiera Carolina Kostner e Kristian Ghedina
A un mese dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Warner Bros.
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, c’è anche Javier Zanetti tra i tedofori! L’ex capitano dell’Inter affiancherà altri grandi volti dello sport a Como!
Il 3 febbraio a Como, Javier Zanetti sarà tra i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.
