Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Warner Bros Discovery schiera Carolina Kostner e Kristian Ghedina

A un mese dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery presenta Carolina Kostner e Kristian Ghedina come nuovi volti di Eurosport Italia. Questa collaborazione porta sulle piattaforme del gruppo due figure di spicco degli sport invernali, rafforzando l’offerta informativa e di approfondimento dedicata agli eventi olimpici. Un’ulteriore conferma dell’impegno di Warner Bros. Discovery nel promuovere lo sport e le competizioni di questa importante manifestazione internazionale.

