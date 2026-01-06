Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Warner Bros Discovery schiera Carolina Kostner e Kristian Ghedina

A un mese dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery presenta Carolina Kostner e Kristian Ghedina come nuovi volti di Eurosport Italia. Questa collaborazione porta sulle piattaforme del gruppo due figure di spicco degli sport invernali, rafforzando l’offerta informativa e di approfondimento dedicata agli eventi olimpici. Un’ulteriore conferma dell’impegno di Warner Bros. Discovery nel promuovere lo sport e le competizioni di questa importante manifestazione internazionale.

A UN MESE DAI GIOCHI OLIMPICI DI MILANO-CORTINA 2026 WARNER BROS. DISCOVERY SVELA I SUOI TALENT CAROLINA KOSTNER E KRISTIAN GHEDINA NUOVI VOLTI OLIMPICI DI EUROSPORT IN ITALIA UNA MITICA SQUADRA DI TALENT DEGLI SPORT INVERNALI PORTERÀ SUI CANALI E LE PIATTAFORME DI WARNER BROS. DISCOVERY IN TUTTA EUROPA OLTRE 100 MEDAGLIE OLIMPICHE: L’ITALIA ANNUNCIA CAROLINA KOSTNER E KRISTIAN GHEDINA. SU HBO MAX E DISCOVERY+ I GIOCHI OLIMPICI SARANNO IN VERSIONE INTEGRALE CON UN DEDICATO A OGNI DISCIPLINA DI MILANO-CORTINA 2026. A UN MESE DAI GIOCHI OLIMPICI, IL CORTOMETRAGGIO YOUR OLYMPICS. YOUR WAY RACCONTA IL POTERE COMUNITARIO DELLO STREAMING SPORTIVO NELLA NUOVA CAMPAGNA DI WARNER BROS. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery schiera Carolina Kostner e Kristian Ghedina Leggi anche: Mancano 100 giorni a Milano-Cortina 2026: ecco l’offerta di Warner Bros. Discovery / Eurosport Leggi anche: Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milano-Cortina 2026, il calendario completo; -35 Giorni alle Olimpiadi: I portabandiera di Milano Cortina 2026, simbolo dei valori; Cerimonie per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: cambia la viabilità in centro a Verona; Milano Cortina 2026, le ultime su Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Olimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orari - Manca un mese esatto all'inizio dei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a Milano- sport.sky.it

