Allarme pm10 un weekend da ' codice rosso' | continuano le misure emergenziali anti-smog Stop ai diesel Euro 5
Per il secondo fine settimana consecutivo, le previsioni di Arpae segnalano il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10, innescando misure emergenziali contro lo smog. Tra queste, lo stop alle vetture diesel Euro 5. Si tratta di interventi necessari per tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica in un contesto di persistente inquinamento atmosferico.
Anche per il fine settimana l'Arpae prevede il superamento della soglia di legge per le polveri sottili pm10. Per questo motivo, sulla base del bollettino diramato venerdì, restano in vigore anche nelle giornate di sabato e domenica le misure emergenziali per la tutela della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Allarme smog a Roma. Il meteorologo: «Perturbazione in arrivo pulirà l'aria nel weekend» - Allarme polveri sottili in Italia dopo le ultime rilevazioni che hanno evidenziato dei dati preoccupanti a Milano e in pianura Padana, ma anche a Roma. ilmessaggero.it
#CheAriaFa nelle #Marche. L' #anno2025 il migliore di sempre per il #PM10, PM2.5 e NO2 ampiamente entro i limiti di legge. #Estate con superamenti per l' #Ozono, ma senza arrivare a livelli di allarme. I primi dati sull'anno appena concluso alla pagina tinyu x.com
AMBIENTE – Gennaio sotto la pioggia, Roma scivola sulle foglie: cresce il rischio per sicurezza, salute e trasporti Ecoitaliasolidale lancia l’allarme: “Senza un Piano Foglie efficace aumentano incidenti, PM10 e disservizi” Roma, gennaio 2026. La Capitale si è - facebook.com facebook
