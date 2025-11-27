Ragazzine ubriache al bar | sospeso il locale che serviva alcol ai minori

Due ragazze minorenni ubriache, una lite con il barista e un locale che finisce sotto provvedimento: è questo lo scenario che ha portato alla sospensione per trenta giorni di un bar nel centro di Bolzano. Una decisione netta, firmata dal questore Giuseppe Ferrari, che è intervenuto su un episodio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

ragazzine ubriache bar sospeso16enni ubriache a Bolzano vomitano in un bar, interviene la polizia: locale chiuso per 30 giorni - Bar chiuso per 30 giorni a Bolzano dopo che due minorenni sono state trovate in stato di ebbrezza: servite sei birre ciascuna dal barista. Riporta virgilio.it

