Ragazzine ubriache al bar | sospeso il locale che serviva alcol ai minori
Due ragazze minorenni ubriache, una lite con il barista e un locale che finisce sotto provvedimento: è questo lo scenario che ha portato alla sospensione per trenta giorni di un bar nel centro di Bolzano. Una decisione netta, firmata dal questore Giuseppe Ferrari, che è intervenuto su un episodio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
All'arrivo delle forze dell'ordine le due ragazze erano ubriache, sul tavolo davanti a loro erano presenti numerosi bicchieri di birra ormai vuoti - facebook.com Vai su Facebook
16enni ubriache a Bolzano vomitano in un bar, interviene la polizia: locale chiuso per 30 giorni - Bar chiuso per 30 giorni a Bolzano dopo che due minorenni sono state trovate in stato di ebbrezza: servite sei birre ciascuna dal barista. Riporta virgilio.it