Cyberbullismo insegnanti genitori e sanitari a ‘scuola 2.0’ per batterlo

Oltre 5mila insegnanti, genitori e operatori sanitari partecipano a un nuovo progetto per combattere il cyberbullismo. La formazione si svolge anche online, con corsi a distanza e sessioni di realtà virtuale che permettono di vivere esperienze immersive. L’obiettivo è rendere più consapevoli adulti e studenti, in un’epoca in cui i rischi del web aumentano di giorno in giorno.

(Adnkronos) – Contrastare il cyberbullismo, con la formazione a distanza di oltre 5mila tra operatori sanitari, insegnanti e genitori e tra i banchi di scuola con esperienze immersive che prevedono l’utilizzo della realtà virtuale: è l’obiettivo di Educatamente 2.0, un nuovo progetto pilota finanziato nell’ambito del programma Ccm del ministero della Salute e coordinato dal . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Cyberbullismo Insegnanti

La Corte di Appello di Bologna ha respinto la richiesta di risarcimento presentata dai genitori di un alunno vittima di due infortuni scolastici, sottolineando che l’evento, se repentino e imprevedibile, esclude la responsabilità dell’istituto anche in presenza degli insegnanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cyberbullismo Insegnanti

Argomenti discussi: Educatamente 2.0: realtà virtuale e formazione contro il cyberbullismo; Giornata dei calzini spaiati 2026: educare alla diversità per contrastare bullismo e cyberbullismo - - Explora; Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Bullismo a scuola, i primi casi a 7 anni: Crescenti fragilità.

Cyberbullismo, insegnanti, genitori e sanitari a 'scuola 2.0' per batterloContrastare il cyberbullismo, con la formazione a distanza di oltre 5mila tra operatori sanitari, insegnanti e genitori e tra i banchi di scuola con esperienze immersive che prevedono l’utilizzo della ... adnkronos.com

Al via 'Educatamente 2.0', realtà virtuale e formazione contro il cyberbullismoContrastare il cyberbullismo, con la formazione a distanza di operatori sanitari, insegnanti e genitori e tra i banchi di scuola con esperienze immersive che prevedono l'utilizzo della realtà virtuale ... ansa.it

A Solarino ieri abbiamo concluso il progetto “Connessioni significative”, volto alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il mio ringraziamento più sentito va ai ragazzi, alle insegnanti e alla Dirigente Scolastica Daniela Frittitta, per la sensi facebook