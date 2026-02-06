Curling la classifica del round robin | Italia in zona semifinali 4 squadre si staccano

La squadra italiana di curling di doppio misto ha continuato a vincere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver battuto la Svizzera al mattino, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato anche l’Estonia nel primo pomeriggio. La loro prestazione li avvicina alle semifinali, mentre quattro squadre si sono già allontanate dalla corsa. La classifica del round robin si sta delineando chiaramente, con l’Italia che si conferma tra le favorite.

La terza giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si chiude così come si era aperta per Amos Mosaner e Stefania Constantini: l'Italia, dopo aver battuto al mattino la Svizzera, supera anche l'Estonia nel primo pomeriggio. L'Italia, dunque, al momento vanta tre vittorie ed una sconfitta dopo quattro partite giocate sulle nove previste: al comando con cinque successi in altrettanti incontri c'è la Gran Bretagna, inseguita a quota quattro affermazioni dagli Stati Uniti, a loro volta a punteggio pieno. Il Canada è terzo con tre vittorie in quattro partite, proprio come gli azzurri, ma in linea teorica è davanti all' Italia avendo vinto lo scontro diretto.

