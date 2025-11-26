LIVE Italia-Svizzera Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri puntano ai primissimi posti del round robin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 12:30 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Svizzera. Con la vittoria di stamane sulla Svezia gli azzurri hanno ottenuto la certezza di disputare le semifinali. Stasera contro gli elvetici il match sarà ugualmente importante in quanto ci sono in ballo i piazzamenti che determineranno gli incroci delle semifinali. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, gara valida per l’ottava giornata del round robin degli Europei di curling maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
#Italia, il presidente della #FIGC Gabriele #Gravina: «Dimissioni senza #Mondiali? Non c'è una norma. Se ne era già parlato dopo la Svizzera» Vai su X
Tesla protagonista di una promozione Black Friday in Svizzera: ricariche gratis al Supercharger per ben 3 anni: e in Italia? Niente da fare purtroppo. https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-ricariche-gratis-supercharger-3-anni-promo-black-friday-svizzera-84371 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto forse decisivo per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- oasport.it scrive
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: 4-8, le azzurre si arrendono nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Lo riporta oasport.it
Europei: Italia femminile quasi fuori, la Turchia rimonta nel finale. Gli uomini vincono ancora (5 su 6) - La squadra guidata da Stefania Constantini perde anche contro la Turchia e incassa la quarta sconfitta in sei incontri agli Europei in corso a Lohja ( ... Da eurosport.it