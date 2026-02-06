Cucchi duro sull’eliminazione della Juve | Nel calcio vince chi fa gol E i bianconeri perdono non solo per gli errori ma anche per un’altra cosa

La Juventus deludente contro il suo avversario ha subito una sconfitta che fa discutere. Cucchi, sui social, punta il dito contro la mancanza di una vera punta in attacco. Per lui, il risultato non dipende solo dagli errori in campo, ma anche dalla scelta di non avere un attaccante di ruolo. La sua analisi mette in evidenza come questa assenza abbia pesato sulla squadra e sul risultato finale.

Cucchi sui social ha parlato della Juventus sottolineando che l’assenza di una punta in casa bianconera ha pesato molto sul risultato finale. La sconfitta della Juventus in Coppa Italia ha lasciato dietro di sé una scia di riflessioni profonde sulla natura cinica del calcio e sulle carenze strutturali della rosa di Luciano Spalletti. Tra i commenti più autorevoli spicca quello di Riccardo Cucchi, storica voce della radiofonia italiana, che attraverso i suoi canali social ha sintetizzato con precisione chirurgica l’andamento del match di Bergamo, dove il risultato finale ha punito oltremodo la produzione di gioco bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cucchi duro sull’eliminazione della Juve: «Nel calcio vince chi fa gol. E i bianconeri perdono non solo per gli errori, ma anche per un’altra cosa Approfondimenti su Juventus News24 Cucchi: «Juve, cambiano gli allenatori ma continuano i pareggi. Ma la cosa davvero scoraggiante è che nel 2025…» Calcio Coppa Italia. Audax bestia nera della Sinalunghese. Un’altra sconfitta ma con eliminazione Ancora una volta, l’Audax Rufina dimostra la sua determinazione affrontando la Sinalunghese nella Coppa Italia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Juventus News24 Cucchi duro: Lotito non può fare il presidente contro i tifosi, è impossibile!Il grande ex radiocronista e tifoso laziale Riccardo Cucchi, in un post sulla sua ... msn.com L'omaggio di "Taratà" Impagliazzo e dei tifosi Gialloblù per l'indimenticabile Piero Cucchi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.