Cucchi: «Juve, cambiano gli allenatori ma continuano i pareggi. Ma la cosa davvero scoraggiante è che nel 2025.». Il commento del giornalista. Il  pareggio per 1-1  tra  Fiorentina  e  Juventus, con le reti di  Kostic  e  Mandragora, ha lasciato il segno nel commento del giornalista sportivo  Riccardo Cucchi. Sul suo account  X, l’ autorevole voce  della radiofonia italiana ha analizzato il  risultato deludente  per i bianconeri e ha espresso la sua  profonda amarezza  per gli  episodi di inciviltà  avvenuti in tribuna al Franchi. La «pareggite» continua: cambio allenatore senza svolta. Cucchi  ha messo in evidenza la  continuità negativa  nei risultati della  Juventus, che non è riuscita a  superare la “pareggite”  nonostante il recente  cambio di allenatore  con l’arrivo di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

