Cucchi | Juve cambiano gli allenatori ma continuano i pareggi Ma la cosa davvero scoraggiante è che nel 2025…
Cucchi: «Juve, cambiano gli allenatori ma continuano i pareggi. Ma la cosa davvero scoraggiante è che nel 2025.». Il commento del giornalista. Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus, con le reti di Kostic e Mandragora, ha lasciato il segno nel commento del giornalista sportivo Riccardo Cucchi. Sul suo account X, l’ autorevole voce della radiofonia italiana ha analizzato il risultato deludente per i bianconeri e ha espresso la sua profonda amarezza per gli episodi di inciviltà avvenuti in tribuna al Franchi. La «pareggite» continua: cambio allenatore senza svolta. Cucchi ha messo in evidenza la continuità negativa nei risultati della Juventus, che non è riuscita a superare la “pareggite” nonostante il recente cambio di allenatore con l’arrivo di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Cambiano gli allenatori ma continuano i pareggi. La #Juventus si fa raggiungere da una #Fiorentina più combattiva con #Vanoli. Partita interrotta per cori razzisti dei tifosi viola. Che nel 2025 si sia ancora a questo punto è abbastanza scoraggiante. #Fiorentin Vai su X
Venerdì 22 novembre 2024, alle 18.30, Paolo Ortelli presenta a POPUP in piazza Birago il suo libro “1-0 Calori. Perugia-Juventus, apoteosi del calcio italiano” (Milieu). Dialoga con l’autore Alessandro Calori, allenatore ed ex calciatore. IL LIBRO “1-0 Calo - facebook.com Vai su Facebook
Cucchi: "Cambiano allenatori ma continuano i pareggi" - Questo il commento del giornalista Riccardo Cucchi sul proprio account X: "Cambiano gli allenatori ma continuano i pareggi. Riporta tuttojuve.com
Cambiano gli allenatori, ma non il rendimento. I numeri di Pulisic lo mettono al centro del Milan - In un Milan che dopo cinque giornate veleggia in cima alla classifica di Serie A (assieme a Napoli e Roma, ndr), un posto in prima fila lo occupa Christian Pulisic. Scrive tuttomercatoweb.com
Cambiano gli allenatori, non il centravanti. Vlahovic da record, è lui la costante nella Juventus - Il debutto europeo di Luciano Spalletti con la Juventus scivola via con alcune certezze. Da tuttomercatoweb.com