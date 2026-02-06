Cubino-Settimello sfida da duri Chi vince blinda la griglia play off

La partita tra Cubino e Settimello si sta trasformando in una vera battaglia. Le due squadre, entrambe in ottima forma, vogliono vincere per assicurarsi un posto nei playoff. La tensione si taglia con il coltello e ogni punto conta. La sfida si preannuncia dura e piena di emozioni fino all’ultimo minuto.

Quando in palio ci sono punti per l’alta classifica, la sfida si fa stuzzicante. La 6ª giornata di ritorno del girone A di Promozione accende i riflettori su Cubino-Settimello, match tra due squadre in stato di grazia con un obiettivo comune: blindare la griglia play off. La classifica parla chiaro: entrambe siedono al quinto posto a quota 30 punti. Un equilibrio perfetto che difficilmente resterà intatto. Il Cubino di Bonciani sa che un pareggio servirebbe a poco, se non a rischiare il sorpasso da parte delle inseguitrici Luco e Ponte Buggianese. "Difficile prevedere che domenica il risultato resti immacolato – puntualizza il tecnico del Cubino, Jacopo Bonciani – data la verve realizzativa mostrata dal Settimello del tecnico Giannini nelle ultime cinque uscite (quattro vittorie e un pareggio), i nostri avversari hanno singoli di qualità che possono far saltare il banco da un momento all’altro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cubino-Settimello, sfida da duri. Chi vince blinda la griglia play off Approfondimenti su Cubino Settimello C’è Jolo-Settimello. E’ la sfida più classica Jolo-Settimello rappresenta una delle sfide più tradizionali del campionato di Prima Categoria. Atalanta-Juventus, sfida da dentro o fuori: chi vince trova Bologna o Lazio Questa sera il Gewiss Stadium si riempie di tensione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cubino Settimello Argomenti discussi: Promozione. La San Marco Avenza anticipa oggi alla Covetta col Cubino. San Marco Avenza, test scaccia-crisi nell’anticipo con il Cubino. Montignoso, attesa la sfida con i versiliesi del Forte dei MarmiRiprende il campionato di Promozione con una giornata interessante, in un torneo che appare ormai saldamente nelle mani dei pistoiesi del Lampo ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.