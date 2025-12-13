C’è Jolo-Settimello E’ la sfida più classica

Jolo-Settimello rappresenta una delle sfide più tradizionali del campionato di Prima Categoria. La rivalità, già protagonista nella passata stagione, si ripropone con entusiasmo, promettendo ancora una volta emozioni e confronti avvincenti tra due delle squadre più apprezzate del torneo.

Una sfida che, la scorsa stagione, metteva di fronte due protagoniste del campionato di Prima Categoria, chiusasi in parità in entrambi i casi. E che è pronta adesso a tornare, al piano superiore: Jolo – Settimello, in programma per domani alle 14:30 al Fantaccini, sarà valida stavolta per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione. L’ultimo confronto in ordine cronologico risale in realtà allo scorso agosto, in Coppa Italia di Promozione, quando a Calenzano furono i padroni di casa a superare per 2-1 gli uomini di mister Luigi Ambrosio. Ma di acqua sotto i ponti ne è passata tanta da allora e sarà il sodalizio pratese ad affrontare la gara del Fantaccini da una miglior posizione di classifica: Lo Iacono e compagni sono infatti secondi a pari merito con il Montelupo a quota 25 punti (per quanto i montelupini abbiano una miglior differenza reti) in piena zona playoff. Lanazione.it