Crystal Palace le rivelazioni di Glasner su Mateta | Lo abbiamo gestito Il Milan …

Oliver Glasner ha confermato che il Crystal Palace ha gestito bene la situazione di Jean-Philippe Mateta, nonostante il tentativo fallito di trasferirlo al Milan nell’ultimo giorno di mercato. L’allenatore austriaco ha spiegato che l’attaccante francese resta concentrato sulla squadra e che non ci saranno problemi nel proseguire la stagione con lui.

Nell'ultimo giorno della recente finestra invernale di calciomercato è saltato, come ormai noto, il trasferimento di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan. In due giorni di visite mediche approfondite, infatti, a Londra, il club rossonero non è stato confortato dagli esiti di un esame al ginocchio di Mateta, fatto svolgere per vederci chiaro sulla sua tenuta e, per quello, ha deciso di non finalizzare la trattativa con le 'Eagles'. Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato a 'Sky Sports' del mancato approdo di Mateta al Milan. "Ha un problema al ginocchio da novembre", ha rivelato il tecnico austriaco, "ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Crystal Palace, le rivelazioni di Glasner su Mateta: “Lo abbiamo gestito. Il Milan …” Approfondimenti su Crystal Palace Glasner Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta. Niente Milan per Mateta, ma il Crystal Palace annuncia lo stesso Larsen Il Crystal Palace conferma che Mateta rimane in squadra, anche se non sarà lui a partire contro il Milan. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crystal Palace Glasner Argomenti discussi: Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppata. L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner parla così delle condizioni di Jean-Philippe Mateta IPA Agency #Mateta #Glasner #milanpress x.com Il Crystal Palace è una delle prime e più famose applicazioni dell'acciaio per le costruzioni civili. Il Crystal Palace (1851) con una struttura in ferro e ghisa, fu progettato da Joseph Paxton, allora famoso costruttore di serre. Grazie al suo progetto la struttura ven facebook

