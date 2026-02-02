Il Crystal Palace conferma che Mateta rimane in squadra, anche se non sarà lui a partire contro il Milan. La società annuncia anche l’arrivo di Jørgen Strand Larsen, che si unisce al reparto offensivo. I tifosi restano in attesa di vedere come si inserirà il nuovo attaccante.

Nonostante la non partenza di Mateta direzione Milan, il Crystal Palace chiude lo stesso il colpo Jørgen Strand Larsen per l'attacco. Il giocatore è stato scelto proprio in previsione della cessione del francese. Potrebbe essere anche in prevenzione alla possibile operazione di Mateta. Ecco il comunicato ufficiale del club inglese. (traduzione dal sito ufficiale del Crystal Palace) - Il Crystal Palace è lieto di annunciare l'ingaggio di Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton Wanderers, un accordo record per il club. Il 25enne nazionale norvegese ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Niente Milan per Mateta, ma il Crystal Palace annuncia lo stesso Larsen

Approfondimenti su Mateta CrystalPalace

Il Crystal Palace fa sul serio e sta per chiudere l’affare Strand Larsen.

Il Milan torna a cercare un attaccante dal Crystal Palace, questa volta con Mateta.

Ultime notizie su Mateta CrystalPalace

Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare; Milan, per Mateta trattativa bloccata. E lui 'sbuffa' sui social. VIDEO; Mateta-Milan ora è in salita: l'esperto di mercato svela cosa serve per sbloccare l'affare; Milan su Mateta, riparte la trattativa: Nkunku detta i tempi, incroci con Lookman e Sulemana.

