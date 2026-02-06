Crotone in Cina | l’opera di Tristano Bosi che racconta la città

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Crotone, si è svolta l’inaugurazione di un’opera di Tristano Bosi, l’imprenditore di 40 anni che ha deciso di dedicare le sue creazioni ai capoluoghi di provincia italiani. La scultura, che rappresenta la città, è stata portata in Cina, dove ha suscitato curiosità tra gli abitanti e gli artisti locali. Bosi ha spiegato di voler unire le sue radici calabresi con l’interesse internazionale, portando un pezzo di Crotone oltre i confini italiani. La città si prepara ora a

Tristano Bosi, imprenditore ormai quarantenne, ha deciso di dedicare le sue opere artistiche a tutti i capoluoghi di provincia d’Italia. È una scelta nata da una riflessione personale, ispirata alla paura di perdere il senso della città, e alla volontà di conservarne l’essenza in un’unica forma: il disegno. Oggi, a Crotone, la città è rappresentata in un’opera in cinese, realizzata in un’unica cornice colorata, che riassume l’identità storica, culturale e simbolica della città. La composizione è stata completata da pochi giorni, e presenta un’iconografia ricca: la sua iniziale maiuscola C è formata da una serie di immagini che raccontano il cuore di Crotone.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Crotone Cina

Parcheggio via Tristano e Isotta: prosegue l'iter progettuale dell'opera da 400 mila euro

Il Comune di Rimini ha avviato l'iter per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta, con un investimento di circa 400 mila euro.

Via Bosi, ecco il murale ispirato a Mary Shelley: "La città arricchisce il suo museo a cielo aperto"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crotone Cina

Argomenti discussi: La musica classica torna a Crotone con L’Hera della Magna Grecia; Giovani talenti e grandi interpreti: la Beethoven Acam presenta la nuova stagione concertistica; Cina, 1,1 miliardi di utenti Internet, l’IA generativa sempre più diffusa; Crotone, giovani talenti e grandi interpreti: al via la 46ª stagione concertistica L’Hera della Magna Grecia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.