Crotone in Cina | l’opera di Tristano Bosi che racconta la città

Questa mattina, a Crotone, si è svolta l’inaugurazione di un’opera di Tristano Bosi, l’imprenditore di 40 anni che ha deciso di dedicare le sue creazioni ai capoluoghi di provincia italiani. La scultura, che rappresenta la città, è stata portata in Cina, dove ha suscitato curiosità tra gli abitanti e gli artisti locali. Bosi ha spiegato di voler unire le sue radici calabresi con l’interesse internazionale, portando un pezzo di Crotone oltre i confini italiani. La città si prepara ora a

Tristano Bosi, imprenditore ormai quarantenne, ha deciso di dedicare le sue opere artistiche a tutti i capoluoghi di provincia d’Italia. È una scelta nata da una riflessione personale, ispirata alla paura di perdere il senso della città, e alla volontà di conservarne l’essenza in un’unica forma: il disegno. Oggi, a Crotone, la città è rappresentata in un’opera in cinese, realizzata in un’unica cornice colorata, che riassume l’identità storica, culturale e simbolica della città. La composizione è stata completata da pochi giorni, e presenta un’iconografia ricca: la sua iniziale maiuscola C è formata da una serie di immagini che raccontano il cuore di Crotone.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Crotone Cina Parcheggio via Tristano e Isotta: prosegue l'iter progettuale dell'opera da 400 mila euro Il Comune di Rimini ha avviato l'iter per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta, con un investimento di circa 400 mila euro. Via Bosi, ecco il murale ispirato a Mary Shelley: "La città arricchisce il suo museo a cielo aperto" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Crotone Cina Argomenti discussi: La musica classica torna a Crotone con L’Hera della Magna Grecia; Giovani talenti e grandi interpreti: la Beethoven Acam presenta la nuova stagione concertistica; Cina, 1,1 miliardi di utenti Internet, l’IA generativa sempre più diffusa; Crotone, giovani talenti e grandi interpreti: al via la 46ª stagione concertistica L’Hera della Magna Grecia. Dopo aver appreso la notizia attraverso “Il Crotonese”, che illustrava l’opera dedicata alla città realizzata dal maestro Tristano Bosi, un lavoro che racconta l’identità di Crotone attraverso la storia, i simboli, i luoghi e le tradizioni che ne definiscono l’unicità, il facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.