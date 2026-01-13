Parcheggio via Tristano e Isotta | prosegue l' iter progettuale dell' opera da 400 mila euro

Il Comune di Rimini ha avviato l'iter per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta, con un investimento di circa 400 mila euro. Dopo l'approvazione del documento di indirizzo, sono stati affidati i lavori di rilievo topografico e di elaborazione tecnica, segnando un passo importante verso la definizione del progetto.

