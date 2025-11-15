Via Bosi ecco il murale ispirato a Mary Shelley | La città arricchisce il suo museo a cielo aperto
Si chiama ‘Brucia via la tua ombra’ ed è nuovo il murale realizzato in via Bosi 4, a pochi metri da piazza Venti Settembre, presentato nella giornata di sabato 15 novembre. L'opera, a cura di D*Face, è ispirata alla scrittrice inglese Mary Shelley e al suo celebre romanzo ‘Frankenstein’, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
