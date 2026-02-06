Cronisti in classeche record! Boom di scuole e di sponsor

A Lucca sono già 27 le classi che si sono iscritte al progetto “Cronisti in classe”. Gli studenti vengono da diverse zone, dal centro storico alle frazioni dell’Alta Garfagnana, passando per la piana di Capannori. Questo record dimostra che l’iniziativa ha catturato l’interesse di molte scuole e anche di alcuni sponsor. La partecipazione cresce di giorno in giorno, segno che il progetto funziona e coinvolge i giovani in modo concreto.

LUCCA Ventisette classi iscritte, provenienti da scuole che spaziano dal cuore del centro storico di Lucca fino alla piana di Capannori, arrivando alle frazioni dell'Alta Garfagnana. Un nuovo anno e soprattutto un nuovo record per Cronisti in classe, l'iniziativa che anche quest'anno torna a coinvolgere centinaia di giovanissimi aspiranti giornalisti e che prenderà ufficialmente il via con le prime due pubblicazioni martedì 10 febbraio. Un appuntamento ormai attesissimo che accompagnerà studenti, insegnanti e lettori per tutta la primavera: quattro articoli ogni settimana fino al mese di aprile, quando si tireranno le somme di questo appassionante "campionato" per piccoli cronisti, che si concluderà con la tradizionale cerimonia finale durante la quale verranno svelati i vincitori.

