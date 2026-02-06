Cristiano Ronaldo rischia la squalifica. La tensione tra il portoghese e la Saudi Pro League si fa più palpabile. Dopo alcune polemiche e discussioni recenti, l’attaccante dell’Al-Nassr potrebbe finire sotto inchiesta e ricevere una sanzione. La situazione resta in fermento e i tifosi aspettano di capire quale sarà l’esito finale.

Una dinamica di forte impatto sta influenzando il riscontro mediatico e sportivo della Saudi Pro League: Cristiano Ronaldo, protagonista dell’Al-Nassr, non ha preso parte all’ultima gara e la situazione mette in evidenza una frizione tra l’icona portoghese e le scelte gestionali del campionato saudita. La tensione, ormai evidente ai vertici, mette in luce la complessità di rapporti tra una stella internazionale e un sistema competitivo in rapida evoluzione. Secondo quanto emerso, Ronaldo sarebbe stato escluso dalla rosa per la sfida contro l’Al-Riyadh in seguito al malcontento verso la gestione del club da parte del Public Investment Fund (PIF). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cristiano Ronaldo rischia la squalifica? La tensione con la Saudi Pro League sale

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Saudi Pro League

La tensione tra Cristiano Ronaldo e la Saudi Pro League si infiamma.

Cristiano Ronaldo torna a fermarsi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Saudi Pro League

Argomenti discussi: Ronaldo, compleanno nella bufera: retromarcia parziale con l’Al Nassr, cosa rischia. E spunta il River Plate; Lo sciopero di Cristiano Ronaldo, il trasferimento di Benzema e lo scoppio del caos: cosa sta succedendo in Arabia Saudita; Cristiano Ronaldo protesta contro il fondo Pif: non vuole più scendere in campo; Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare per l'Al Nassr a causa dell'insoddisfazione con la direzione del club.

Cristiano Ronaldo continua la protesta, la lega saudita perde la pazienza: cosa sta succedendoCristiano Ronaldo è stato avvertito, nessun individuo è più importante della squadra: i dirigenti del calcio saudita prendono una posizione dopo le ... fanpage.it

Ronaldo ancora in sciopero. Arriva la risposta della Saudi Pro League: Nonostante sia importante, non può...Il braccio di ferro tra il campione portoghese e l'Al-Nassr continua, ora è a rischio anche la gara contro l' Al-Ittihad. Ma la lega non ci sta e controbatte ... corrieredellosport.it

Cracks +. . Cristiano Ronaldo e il suo impressionante gol su calcio di punizione facebook

Tramite un portavoce, la Saudi League ha risposto al comportamento di Cristiano Ronaldo, che non ha giocato le ultime due partite con l’Al-Nassr come forma di protesta nei confronti del sistema CR7 accusa PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che deti x.com