Ronaldo ancora in sciopero la Saudi Pro League ha un moto d’orgoglio e lo rimprovera ancora in modo blando

Cristiano Ronaldo torna a fermarsi. Per il secondo giorno consecutivo, il portoghese si rifiuta di scendere in campo, protestando contro la gestione del mercato invernale della Saudi Pro League. La Lega non ha nascosto la sua insoddisfazione e ha fatto sapere di non approvare questa presa di posizione. La tensione tra il campione e l’organizzazione si fa sentire, mentre il suo sciopero continua a creare agitazione nel calcio saudita.

Lo sciopero di Cristiano Ronaldo contro la Saudi Pro League, in segno di protesta contro la gestione del mercato invernale da parte del PIF (il fondo di investimento che gestisce i quattro club più importanti del Paese), ha infine fatto arrabbiare la Lega. Che messa alle strette ha inviato una nota a diversi organi di stampa per prendere posizione. “La Saudi Pro League è strutturata attorno a un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole. I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria dirigenza calcistica. Le decisioni riguardanti il??reclutamento, la spesa e la strategia spettano a loro, all’interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nonostante il gol di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr ha subito una sconfitta 3-1 contro l’Al-Hilal, mantenendo il vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League.

