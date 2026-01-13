Anticipazioni Uomini e Donne | Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione di scegliere Ernesto Passaro come suo compagno. La tronista ha concluso il percorso nel programma con una scelta che ha coinvolto il pubblico, segnando un momento importante nel suo percorso sentimentale. Questa conclusione rappresenta il risultato di un percorso di conoscenza e confronto, concluso con un gesto di sincerità e determinazione.

È stata registrata la scelta di Cristiana Anania, la tronista ha lasciato Uomini e Donne con Ernesto Passaro. Si è concluso ieri il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne, nella nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha scelto Ernesto Passaro. In trasmissione ha mostrato un forte interesse sia per il corteggiatore campano che per Federico Cotugno durante il suo percorso, erano però in molti a pensare che avrebbe scelto il primo. Tante sono state le emozioni provate durante le loro esterne, non sono mancate nemmeno le liti e i momenti di sconforto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro Leggi anche: Uomini e Donne, Cristiana ha scelto Federico? Spiazza il messaggio di Ernesto Passaro Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Uomini e Donne, le anticipazioni del 5 gennaio: Cristiana è a un passo dalla scelta, come andrà a finire?; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta; Uomini e Donne, Anticipazioni: ecco quando si registra la scelta di Cristiana Anania; Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico. Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: le anticipazioni - Secondo le anticipazioni di 'Uomini e Donne', la tronista palermitana ha concluso il suo percorso scegliendo di uscire dal programma al ... adnkronos.com

Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: chi è la nuova coppia del Trono. Anticipazioni - La tronista del dating show di Maria De Filippi ha chiuso la sua avventura su Canale 5 e ha deciso di lasciare il programma con Ernesto (che ha detto sì) ... libero.it

Uomini e Donne, Cristiana Monaco sceglie Ernesto Passaro: deluso Federico Cotugno. «Quello è il mio cuore e tu sei la freccia» - Dopo una lunga fase di corteggiamenti, Cristiana Monaco ha finalmente preso la sua decisione: la tronista di Palermo ha scelto di uscire da Uomini e Donne al fianco di Ernesto Passaro, ... msn.com

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE - Cristiana ha fatto la sua scelta - facebook.com facebook

#WittyTv Ecco le anticipazioni e le ultime news su Uomini e Donne per la puntata di oggi, 12 gennaio 2026. Segui la diretta streaming su Witty TV, con aggiornamenti sul Trono Over e il Trono Classico. Restate informati sugli sviluppi... x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.