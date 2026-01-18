Matteo De Lise è il nuovo presidente dei commercialisti di Napoli

Matteo De Lise è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Con una consolidata esperienza nel settore, assume la guida dell’ente con l’obiettivo di rafforzare il ruolo professionale e promuovere iniziative di sviluppo e aggiornamento per i professionisti della città. La sua nomina rappresenta un momento importante per il mondo dei commercialisti napoletani, orientato a un percorso di crescita e di innovazione.

Matteo De Lise è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. De Lise, 46 anni, è il presidente nazionale dell’ Aiecc (Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi) ed è stato presidente dell’ Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. «L’Ordine non può limitarsi a svolgere una funzione meramente burocratica, ma deve essere un presidio di servizio, di presenza attiva e di visione strategica per la professione e per il territorio. L’obiettivo – ha sottolineato De Lise – è rendere l’Odcec di Napoli un punto di riferimento solido e affidabile, capace di incidere concretamente nella vita professionale dei colleghi e nello sviluppo della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Commercialisti, a Napoli presentata la lista unica con Matteo De Lise candidato presidente

A Napoli è stata presentata la lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con Matteo De Lise candidato presidente. L’iniziativa riflette l’impegno a mantenere stabilità, coesione e un approccio innovativo alla professione, segnando un passo importante per il futuro dell’ordine professionale.

Ordine dei Commercialisti Napoli Nord: Francesco Corbello nuovo presidente

Francesco Corbello è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti Napoli Nord. La nomina riflette l’impegno verso la professione e la crescita del settore nel territorio. L’Ordine, che riunisce i dottori commercialisti e gli esperti contabili, si propone di supportare i professionisti nelle attività quotidiane e di promuovere la qualità della consulenza fiscale e contabile.

