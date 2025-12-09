Scalare il Monte Bianco come nell’Ottocento | l' impresa di Elise Lise Wortley con corpetto di lana e zaino cucito a mano

Nel documentario The Bride of Mont Blanc, l’avventuriera britannica Elise Wortley ricostruisce l’impresa di Henriette d’Angeville del 1838, scalando il Monte Bianco con attrezzature dell’epoca, tra corpetto di lana e zaino cucito a mano. Un viaggio affascinante che ripercorre le sfide e la passione per le montagne, rivivendo l’avventura dell’epoca in chiave moderna.

