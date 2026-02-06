Crisi calzaturiero Regione in pista | Serve un brand di territorio

La Regione si muove per salvare il settore calzaturiero, duramente colpito dalla crisi. Ha aperto bandi per 16 milioni di euro e ha chiesto al ministero del Lavoro più fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga. La Regione punta anche a semplificare le procedure e a rendere più sicure le regole, in modo che le piccole e medie imprese della filiera possano accedere più facilmente agli aiuti. L’obiettivo è creare un brand di territorio che possa aiutare le aziende a rilanciarsi.

(Forlì-Cesena) Bandi per 16 milioni, la richiesta al ministero del Lavoro di ulteriori finanziamenti per ammortizzatori sociali in deroga, una semplificazione delle procedure e la certezza attuativa per garantire accessibilità soprattutto alle pmi della filiera. Sono alcune delle azioni che il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla ha illustrato al Tavolo locale di coordinamento del distretto calzaturiero del Rubicone (foto). "Oggi serve un brand che racconti il territorio, un marchio di qualità di filiera con una sua narrazione riconoscibile nel mondo, come avviene con la Motor Valley", ha spiegato Colla anticipando che "con i grandi marchi stiamo studiando le trasformazioni per l'adeguamento alla normativa europea sulla sostenibilità e al regolamento ecodesign".

